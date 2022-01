Reservatórios de BH chegam à sua capacidade máxima

Todos os reservatórios do Sistema Paraopeba já estão com 100% da capacidade. No sábado, Rio Manso, em Brumadinho, e Serra Azul, em Mateus Leme , já tinham atingido essa marca. Ontem, foi a vez do Vargem das Flores, em Betim.

Os reservatórios do Sistema Paraopeba abastecem boa parte dos moradores da Região Metropolitana. Essa é a primeira vez em cinco anos que os reservatórios ficam totalmente cheios em janeiro. No mesmo período do ano passado, por exemplo, eles estavam em média com 79% da sua capacidade. Em 2020, estavam com 53%.