Reservatórios da Grande BH se recuperam e atingem 74% da capacidade

Reservatórios do Sistema Paraopeba estão acima de 74%, o mais cheio é Serra Azul, com 77% (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

As chuvas elevaram os níveis dos principais reservatórios e pontos de captação de água da Grande BH. O Sistema Paraopeba, por exemplo, opera com 74,8% de sua capacidade, enquanto o Rio das Velhas, que abastece 60% da região, se encontra com vazão de 32,6 metros cúbicos por segundo (m3/s), sendo que na seca chegou a 9 m3/s. A informação é da Copasa.Novembro de 2021 tem sido abundante em termos de chuvas para o Rio das Velhas, que já acumula 248,2 milímetros, superior ao mesmo período do ano passado, quando se computou 153,7 mm e mais elevado até do que a média histórica que é de 244 mm.O reservatório mais cheio é o de Serra Azul, que já atinge 77,9% de sua capacidade, seguido por Rio manso, com 74,1% e Vargem das Flores, com 70,7%. O Rio das velhas chegou a registrar vazão de 45,9 m3/s no último sábado.No mês passado, os reservatórios do Sistema Paraopeba chegaram a 68,9%, o índice mais baixo desde julho de 2018, quando foi registrado 68,5%, segundo a Copasa. Em maio de 2021 as represas chegaram a registrar 100% de capacidade.