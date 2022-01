Reservatórios Rio Manso e Serra Azul atingem 100% da capacidade

Reservatório Serra Azul, em Juatuba (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Os dois maiores reservatórios do Sistema Paraopeba, o Rio Manso e o Serra Azul, que abastecem boa parte de Belo Horizonte, chegaram neste sábado a 100% de sua capacidade. O terceiro reservatório do sistema, o Vargem das Flores, em Betim, também está com 92% de sua capacidade, segundo dados da Copasa.