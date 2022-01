Brumadinho: famílias são retiradas de casa após elevação do nível de rio

Devido às fortes chuvas dos últimos dias, o nível do rio na cidade chegou a 7 metros – o nível normal é 1,5 metro.

As avaliações ocorreram nos bairros Campo do Rio e Cohab, na área central de Brumadinho e nas comunidades do interior São José do Paraopeba e Melo Franco.

Na região, há probabilidade de até 150 milímetros de chuvas até quarta-feira (12/1).

O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.

Para receber alertas da Defesa Civil, os moradores da cidade de Brumadinho podem encaminhar um SMS para o número 40199 informando o CEP.