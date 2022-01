Corpo de Bombeiros confirma 15 vítimas afetadas por rocha em Capitólio

Bombeiros trabalham após rocha atingir lanchas em Capitólio (foto: Reprodução/Redes sociais)

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou há pouco, no início da tarde deste sábado (8/1), que pelo menos 15 pessoas foram atingidas pela queda de uma rocha sobre lanchas em Capitólio, no Sul do estado . Segundo o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) da cidade, duas mortes estão confirmadas

"Sobre as vítimas, o Corpo de Bombeiros já está a caminho. Havia 15 vítimas no momento do imprevisto. Não se sabe se houve óbitos. Além do Batalhão de Operações Aéreas, mergulhadores já estão se mobilizando para atuar no local", informa nota divulgada às 13h40 pelo Corpo de Bombeiros.



Um vídeo impressionante flagra o momento em que a pedra se desprende, cai na água e aparentemente chega a atingir ao menos duas embarcações. Nas imagens, pessoas próximas se desesperam com a iminência da queda da rocha.