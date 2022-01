Reservatórios da Grande BH ultrapassam 90% de capacidade

Todos os reservatórios do Sistema Paraopeba, que abastecem boa parte de Belo Horizonte e sua Região Metropolitana, ultrapassaram 90% de sua capacidade, efeito das chuvas que caem na Grande BH há semanas. De acordo com dados da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) atualizados na manhã desta sexta-feira (7/1), o reservatório Serra Azul, entre Mateus Leme e Juatuba, é o mais cheio: atingiu 97,2% da capacidade.

Já os reservatórios Rio Manso, em Brumadinho, e Vargem das Flores, em Betim, estão com 97,1% e 90,3%, respectivamente. Elas também compõem o sistema que auxilia no abastecimento de água da Grande BH.

Não é comum o Sistema Paraopeba atingir níveis tão altos em janeiro. No mesmo período do ano passado, por exemplo, os reservatórios estavam, em média, com 79,5% da sua capacidade. Em janeiro de 2020, o nível chegava a apenas 53,2% do volume máximo.

A Copasa informou que "após atingir 100% de sua capacidade de armazenamento há o vertimento da barragem, que é uma situação natural prevista em sua operação". É o caso da Serra Azul, que pode ter seu vertimento em até dois dias caso as chuvas se mantenham.





A reportagem do Estado de Minas esteve nesta manhã no reservatório Serra Azul e se deparou com o verdadeiro mar que se tornou o local. Para o nível atingir 100% e começar a verter, é necessário que o nível suba apenas mais 28 centímetros.





Segundo a Copasa, essa vazão é monitorada ao longo do curso dos rios a jusante e feita de forma a não causar problemas para populações ribeirinhas nem faltar água para abastecimento. Este é o caso, especialmente, de Vargem das Flores, que conta com comunidades bem próximas ao nível do reservatório.