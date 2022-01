Região Centro-Sul de BH registra quase 60% da chuva esperada para o mês

Região Centro-Sul registra o maior volume de chuva no início do mês

Em apenas sete dias, a Regional Centro-Sul já registrou quase 60% do volume esperado para todo o mês de janeiro para BH. A informação é da Defesa Civil da capital mineira.

Barreiro: 142 (43%)

Centro Sul: 191,3 (58%)

Leste: 160,2 (49%)

Nordeste: 110,8 (34%)

Noroeste: 146,6 (45%)

Norte: 89,6 (27%)

Oeste: 144,4 (44%)

Pampulha: 106,6 (32%)

Venda Nova: 94,2 (29%)

Logo atrás estão as regiões Leste, com 16,2 milímetros, 49% da média, Noroeste, com 146,6 milímetros, correspondente a 45%, e Oeste, com 144,4 milímetros, que é 44% do previsto. Veja os índices de todas as nove regionais: