Chuva provoca desabamento de telhado em estacionamento de BH

Motorista que fazia manobra acabou preso nas ferragens de seu carro (foto: CBMMG)

As chuvas que caíram sobre Belo Horizonte provocaram o desabamento do teto de um estacionamento, na Rua Ulhoa, 33, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. Um motorista ficou ferido e teve de ser levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

O teto do "Duarte Estacionamento" não resistiu à quantidade de água. Supõe-se, segundo o Corpo de Bombeiros, que a calha do telhado estava entupida, o que provocou uma sobrecarga de peso, provocando o desabamento.

Três carros foram atingidos, inclusive pela queda de uma viga. Um dos motoristas ficou preso dentro de um veículo e teve de ser desencarcerado, retirado pelos bombeiros e encaminhado ao hospital. Uma vistoria no local está sendo feita para se saber se existe o risco de que ocorra mais um desabamento, de paredes ou do restante do telhado.