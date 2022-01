BH tem cinco regiões com risco alto de desabamento nas próximas horas

Mapa divulgado no início da noite deste domingo (2/1) mostra regionais de BH em alerta (foto: Defesa Civil/Divulgação e Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

As chuvas constantes elevam o risco de desabamentos e deslizamentos de terra também em Belo Horizonte. No fim da tarde deste domingo (2/1), a Defesa Civil da capital divulgou um novo mapa das regiões em alerta: ao todo, são cinco regionais com alto risco de deslizamentos, desabamentos e quedas de muro.Segundo a publicação do órgão, bairros das regionais Oeste, Centro-Sul, Leste, Nordeste e Noroeste têm risco geológico forte por conta da chuva acumulada. Destacadas em vermelho, essas áreas tiveram maior ou igual a 70 milímetros em 72 horas. No último sábado (1º/1), toda a cidade estava sob alerta.

RISCO GEOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO pic.twitter.com/UYPzA3MyIs %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 2, 2022

Estou em risco?

A Defesa Civil explica quais sinais apontam que o deslizamento ou mesmo desabamento pode ocorrer:

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores O que fazer?

A Defesa Civil de BH lista uma série de orientações para o morador enfrentar esse período de risco geológico:

Coloque calha no telhado da sua casa

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

Não jogue lixo ou entulho na encosta

Não despeje esgoto nos barrancos

Alertas Além de acompanhar o Estado de Minas, os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.

Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Chuva constante

Outro balanço da Defesa Civil divulgado no fim da tarde deste domingo mostra que as regionais Centro-Sul, Oeste e Noroeste já registraram, em apenas dois dias, quase 20% do volume de chuva esperado para todo o mês de janeiro.Conforme o levantamento, até as 18h de ontem, já havia chovido 64,8 milímetros na Centro-Sul, o que equivale a 19,7% dos 329,1 milímetros da média climatológica para janeiro na capital. Na Região Centro-Oeste, choveu 63,2 milímetros, que é 19,2% desse total e na Região Noroeste 63,8 milímetros, que é 19,4%.Barreiro: 49,8 (15,1%)Centro Sul: 64,8 (19,7%)Leste: 60,8 (18,5%)Nordeste: 47,0 (14,3%)Noroeste: 63,8 (19,4%)Norte: 44,4 (13,5%)Oeste: 63,2 (19,2%)Pampulha: 56,4 (17,1%)Venda Nova: 54,2 (16,5%)