Após chuvas, parte de muro de cemitério desaba em Três Corações

Barranco cedeu bem próximo aos túmulos (foto: Defesa Civil/divulgação)

As fortes chuvas que atingiram a região do Sul de Minas neste fim de semana fizeram desabar parte do muro do Cemitério de Três Corações. A Defesa Civil esteve no local para avaliar os riscos. As obras de reparo devem começar nesta segunda-feira (3/12).

De acordo com a prefeitura, parte do muro do Cemitério de Três Corações desabou neste domingo (2/1) em função das fortes chuvas que atingiram a região no primeiro dia do ano. A Defesa Civil esteve no local para avaliar os riscos.

Defesa Civil esteve no local para avaliar os riscos (foto: Defesa Civil/divulgação)

“A Defesa Civil solicitou que a equipe da Prefeitura Municipal fizesse o desvio da água, colocasse uma lona sobre o talude que desbarrancou e também uma proteção nos túmulos que ficam próximos ao local”, destaca trecho da nota divulgada pela prefeitura.

As fotos divulgadas pela Defesa Civil mostram o local isolado e parte do muro que desabou. Além do barranco que cedeu bem próximo aos túmulos.



“A Defesa Civil também pediu que a prefeitura fizesse o reparo do muro, o que iniciará a partir de amanhã”, acrescenta outro trecho da nota.

Até o momento, não houve registros de vítimas no local. Ainda de acordo com a prefeitura, as medidas foram tomadas como forma de prevenção e também como contenção, para que o problema não ocorra novamente.