BH no vermelho: toda a capital mineira tem alto risco de desabamentos

Toda a cidade possui risco máximo de deslizamentos até a próxima segunda-feira (3/1) (foto: Defesa Civil de BH/Divulgação e Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O belo-horizontino deve ficar em alerta logo nos primeiros momentos de 2022. A Defesa Civil da cidade emitiu comunicado na noite deste sábado (1º/1) para apontar o risco de quedas de muro, deslizamentos e desabamentos em todas as nove regionais de Belo Horizonte até, pelo menos, segunda-feira (3/3).

A situação, que é atualizada pela Defesa Civil frequentemente, foi registrada e divulgada por volta das 20h de hoje. O mapa da cidade completamente em vermelho é impactante: todos os cantos da cidade possuem o alerta de chuva acumulada, em no máximo 72h, superior a 70mm.

RISCO GEOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO pic.twitter.com/812y3MwMAe — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 1, 2022

"Em virtude do volume das chuvas previstas para os próximos dias, existe a possibilidade de risco geológico até segunda-feira (3). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", afirma o órgão municipal.

O que fazer?

A Defesa Civil de BH lista uma série de orientações para o morador enfrentar esse período de risco geológico:

Coloque calha no telhado da sua casa

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

Não jogue lixo ou entulho na encosta

Não despeje esgoto nos barrancos

Estou em risco?

O órgão ainda explica quais sinais apontam que o deslizamento ou mesmo desabamento pode ocorrer:

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Como receber os alertas?

Além de acompanhar o Estado de Minas, os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.





Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.