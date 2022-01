BH amanheceu com tempo instável no primeiro dia do ano (foto: Jair Amaral/DA/PRESS)



A chuva não deverá dar trégua, pelo menos até quarta-feira (5/1), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em especial na capital. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de volume superior a 50 milímetros na capital entre hoje (1º/1) e amanhã (2/1). O alerta de chuvas fortes também se estende para todas as regiões de Minas.

9h11 - Ocorrência de chuva (30 a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de domingo (2).

@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/Kow8hGNhaR %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 1, 2022

"A chuva vai continuar, com céu encoberto e pancadas a qualquer hora do dia", afirma o meteorologista Claudemir Azevedo. Em pleno verão, a temperatura também registrou queda, com mínima de 17° e máxima de 22° em BH.



As chuvas são comuns nesta época do ano, o período chuvoso se estende até março. "Temos uma massa de ar bastante instável sobre Minas. A quantidade de umidade na atmosfera contribui para a ocorrência dessas chuvas na Região Central", afirma Claudemir.

O mês que se encerrou ontem teve chuva acima da média prevista para o período. O acumulado de dezembro foi de 373 milímetros, enquanto a média histórica é 358,9 milímetros, o que correspondeu a 3,9% a mais.





ALERTA PARA TODAS AS REGIÕES

No Estado, a chuva forte deve continuar todas as regiões. "Está bem instável a condição do tempo, mas a chuva está ocorrendo forte, porém, não é naquele volume extraordinário em pouco tempo. Belo Horizonte está se comportando bem", afirma o meteorologista.

Para o Norte de Minas, há previsão de chuva para este domingo, principalmente no período da tarde. No entanto, a tendência é de que as chuvas não sejam tão fortes como ocorreram dias atrás.



O meteoroligista afirma que é preciso ter muito cuidado na Região Central, Região Metropolitana, Oeste, Zona da Mata e Triângulo, no Sul de Minas, principalmente na Serra da Mantiqueira. "O tempo está muito instável nessas regiões."

Muita atenção para Passa Quatro, Extrema e Monte Verde, cidades que podem ser atingidas por temporais entre hoje e amanhã.