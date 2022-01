Bombeiros retomam buscas por homem que se jogou nu na Lagoa da Pampulha

Bombeiros retomam buscas por corpo de homem que pulou na Lagoa da Pampulha (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã deste sábado (01/01) as buscas por um homem que teria se afogado na Lagoa da Pampulha. De acordo com testemunhas, por volta das 11h de sexta-feira (31/12), ele teria tirado a roupa e pulado para um mergulho, mas não voltou à superfície.

Com início às 8h na manhã de hoje, as buscas dos bombeiros estão concentradas nas proximidades do vertedouro. Será feito um mapeamento da área através de um Sonar, equipamento que faz varredura no fundo.A profundidade da lagoa é de, aproximadamente, 18 metros. Assim que o corpo for localizado pelo aparelho, os militares farão a retirada por meio de um sistema de mergulho dependente com roupa seca.

Segundo a testemunha que acionou os bombeiros, ao passar pela orla, viu um homem tirando a roupa e pulando na lagoa. Ele nadou por alguns instantes e mergulhou, não retornando à tona. A testemunha conta ainda que correu para a beirada da lagoa e, como não mais viu o homem, decidiu ligar para o Corpo de Bombeiros.