Acidente com caminhão e carreta mata uma pessoa e fecha BR-381

Caminhão tanque pegou fogo e a carreta ficou atravessada nas pistas, com sua carga espalhada (foto: Roberto Higino/Divulgação) Uma carreta e um caminhão se chocaram de forma violenta na BR-381, na altura do KM 161, na madrugada deste sábado (1/1), no perímetro urbano de Governador Valadares, no Leste de Minas. O acidente aconteceu por volta da 1h30, no trecho do anel rodoviário, próximo à entrada para o Distrito Industrial da cidade.





O motorista do caminhão tanque morreu no local do acidente, depois de ter o seu corpo arremessado para fora do veículo, que pegou fogo. O motorista do caminhão sofreu fratura exposta no braço esquerdo e foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros. Consciente, ele foi levado para o Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Governador Valadares.



Acidente envolvendo caminhão e carreta interdita BR-381, em Governador Valadares



Batida ocorreu por volta da 1h30, no km161, trecho do anel rodoviário, próximo à entrada do Distrito Industrial



Os militares do Corpo de Bombeiros que foram ao local do acidente conseguiram apagar as chamas rapidamente, mas os dois veículos continuam ocupando as duas pistas da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal informou que não há previsão para liberar o tráfego no local.

Para seguir viagem, os motoristas têm dois caminhos alternativos. Vindo de Ipatinga, devem entrar à esquerda, na pista de acesso ao Bairro Santa Rita. Indo no sentido Ipatinga, devem entrar em uma rua do Bairro Vitória, chegar à rotatória do Distrito Industrial e retomar a rota para o Vale do Aço. A PRF recomendou aos motoristas o uso de aplicativos de navegação para seguir as rotas alternativas.