Ponte sobre Córrego do Padre está liberada ao tráfego no KM3 da BR-367

A velha ponte sobre o Córrego do Padre recebeu madeira nova e está liberada ao trânsito (foto: Redes Sociais/Reprodução) O tráfego entre Salto da Divisa e Almenara, pela BR-367, finalmente foi restabelecido nesta sexta-feira (31/12). A velha ponte de madeira sobre o Córrego do Padre, no KM 3 da BR-367, foi totalmente recuperada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Salto da Divisa e a empresa Nacional de Grafite, que explora grafite em Salto da Divisa.

Durante a período chuvoso, o córrego transbordou e a força das águas carregou o aterro e as manilhas por três vezes, nos meses de novembro e dezembro. O trecho foi liberado e interditados várias vezes, causando irritação aos motoristas.

Por conta própria e por necessidade, os motoristas começaram a passar sobre a ponte desativada , correndo sérios riscos de acidentes. Pedestres, motociclistas, automóveis e caminhões estavam atravessando a ponte com as madeiras podres se quebrando a cada vez que passava um veículo.

Com a segurança de todos em risco, a Prefeitura de Salto da Divisa e a empresa Nacional de Grafite colocaram trabalhadores na ponte para trocar todo o tabuleiro (piso) de madeira. O trabalho foi feito durante a semana e, mesmo debaixo de chuva, os homens se empenharam ao máximo para entregar o serviço.

Nesta sexta-feira, os motoristas comemoraram muito a liberação do tráfego no KM 3 da BR-367 e a travessia na velha ponte de madeira, que agora está nova e segura. Nos demais trechos da rodovia, buracos e erosões são os perigos. A Polícia Militar recomendou cautela aos motoristas que seguem viagem para as festas de fim de ano.