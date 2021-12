Deslizamento de terra interdita parcialmente estrada em Nova Lima

Pedras e terra deslizaram pela encosta, interditando parcialmente pista da MG-030 (foto: Prefeitura Nova Lima/Reprodução)

Uma das pistas da Rodovia MG-030, na altura de Nova Lima, sentido Rio Acima, localizada entre os Condomínios Quintas II e Cristais, está interditada devido a um deslizamento de terra e pedras. O deslizamento teria sido provocado pelas chuvas.



O deslizamento ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (31/12). Não houve vítimas e nem mesmo qualquer veículo foi atingido. No momento do deslizamento, o trânsito não era intenso.

Imediatamente após o deslizamento, a Defesa Civil de Nova Lima foi acionada e foi feita a interdição de uma pista. A estrada é toda em duas pistas, de Belo Horizonte a Nova Lima. As pistas no sentido contrário não foram afetadas.

Um trator com pá carregadeira foi deslocado para o local para que seja feita a limpeza da pista. A estimativa é de que a pista seja toda liberada até o fim desta tarde.