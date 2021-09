Legumes e árvores para evitar deslizamentos de terra em Contagem

Mudas foram plantadas primeiro na região do Buracão, no bairro Bandeirantes (foto: Defesa Civil de Contagem/Divulgação)

A prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começou a plantar mudas de vários tipos de feijão e árvores pequenas para tentar conter deslizamentos de terra em pontos críticos da cidade. A medida, apesar de "diferente", é uma forma de avaliar como o solo pode reagir à temporada de chuvas que deve chegar no fim do ano.

A ideia é que os moradores das regiões também participem do processo, plantando as sementes e cuidando das plantas.



O primeiro local que recebeu as sementes é a vila conhecida como “Buracão”, no Bairro Bandeirantes, na região Industrial. Em 2017, um deslizamento de terra destruiu casas e, desde então, moradores são alertados em períodos chuvosos.

"Esse tipo de plantio ajuda a recuperar as áreas degradadas, pois permite a estabilização do solo, e cria condições para que novas plantas voltem a crescer. São ações simples, mas que, ao longo do tempo, contribuem para minimizar a ação dos agentes erosivos e para recuperar ambientalmente as áreas afetadas", explicou o assessor de mobilização da Defesa Civil de Contagem, e especialista em agricultura orgânica e biodinâmica, João Carlos Silveira.