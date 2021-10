Deslizamento de terra interdita trecho da Avenida Brasil, em Valadares

O barranco ficou encharcado e provocou o deslizamento de terra, levando a calçada para a parte baixa (foto: Tim Filho)

As fortes chuvas em Governador Valadares, na Região do Rio Doce desde domingo (10/10) causaram um problema para os motoristas que transitam pela Avenida Brasil, no trecho entre as duas entradas do Bairro Santa Terezinha. A via foi interditada na tarde desta segunda-feira (11/10) sob o risco de deslizamento de terra, na altura do Horto Municipal.

O problema que chamou a atenção dos moradores no fim da manhã foi o desabamento de uma calçada, próximo da ponte sobre o Córrego Figueirinha, no Horto. A calçada, que é parte da avenida, despencou pelo barranco, caindo em um terreno onde se localiza uma construção, na parte baixa do Horto.

As casas localizadas próximas à área onde ocorreu o deslizamento de terra, na parte alta, e na parte baixa, tiveram a sua situação avaliada pela Defesa Civil Municipal.

Outra avaliação que está sendo feita pela Defesa Civil é se o deslizamento de terra tem a ver com as chuvas, que deixaram o barranco encharcado, ou se foi provocado pelas escavações que estão sendo feitas na parte baixa do Horto para a construção de um prédio.