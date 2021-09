Incêndio no Pico da Ibituruna, em Valadares, consumiu mais de 400 hectares

A Prefeitura Municipal de Governador Valadares, que recentemente criou uma brigada de combate a incêndios florestais, informou que mais de 50 pessoas estão na operação de combate ao fogo na montanha. São 35 militares do Corpo de Bombeiros, 10 brigadistas do IEF e voluntários.



O helicóptero Pegasus, da Base Aérea Regional da Polícia Militar, e dois aviões da Previncêndio, que vieram de Belo Horizonte, estão na operação, lançando água sobre as chamas. Nas partes baixas, no sopé da Ibituruna, bombeiros e brigadistas atuam com abafadores e bombas costais, aspergindo água nos focos de incêndio.

“Estão sendo utilizados dois Air Tractor, contratado pelo Previncêndio, que estão lançando água para resfriar a área. Equipes da prefeitura estão apoiando as ações do combate e ainda disponibilizaram caminhão pipa para abastecer as aeronaves e fornecer água na base de apoio”, informou a prefeitura.





Incêndio pode ter sido criminoso

O vento forte que soprou durante a madrugada desta quarta-feira (29/9) na região espalhou ainda mais as chamas. Nesse período da noite, os militares permaneceram na área do pico desenvolvendo ações de proteção aos moradores de sítios e pousadas.O incêndio ainda não foi controlado e os trabalhos foram interrompidos. Os bombeiros e brigadistas conseguiram evitar que a chamas fizessem uma curva, saindo da parte frontal da montanha. Os trabalhos serão retomados na manhã de quinta-feira (30/9). "Nós vamos retomar os trabalhos por volta de 5h. Mas já conseguimos êxito, evitando que o fogo chegasse às antenas de telecomunicações no pico e passasse para a parte de trás da montanha", disse o Capitão Viana, dos Bombeiros.