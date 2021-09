Fogo atinge o Pico da Ibituruna, em Governador Valadares

Por volta de 13h, este era o cenário no Pico da Ibituruna, em Valadares (foto: Tim Filho) Ícone de Governador Valadares, na Região do Rio Doce, o Pico da Ibituruna está em chamas. O fogo já consumiu mais de 15 hectares de vegetação na área próxima ao morro da Embratel.

O fogo começou por volta de 13h. Assim que a fumaça subiu e manchou o céu azul na área do pico, os bombeiros se deslocaram rapidamente para o local, acompanhados de brigadistas.

O helicóptero Pegasus, da Polícia Militar, ajudou no deslocamento das equipes de bombeiros e brigadistas, levando os homens em locais de difícil acesso. Esse apoio foi fundamental para o trabalho de extinção do incêndio.

Os bombeiros ainda não sabem como o incêndio se originou. Há suspeitas de que tenha sido um incêndio criminoso. Com o mato seco e o forte calor que vem fazendo em Valadares, o fogo se alastrou rapidamente com a força do vento que soprava na área do pico.

No início da noite, o incêndio havia sido controlado no local onde começou, mas os pequenos focos tendem a se espalhar durante a noite e a preocupação dos militares é que as chamas alcancem áreas habitadas no Pico da Ibituruna. Os trabalhos serão retomados na manhã de quarta-feira (29/9).