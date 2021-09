Rapaz que estava desaparecido é encontrado morto em Governador Valadares

O corpo de Carlysson estava debaixo desta ponte na BR 381, próximo ao Bairro Vitória, em Valadares (foto: Reprodução vídeo Roberto Higino Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar receberam, nesta segunda-feira (06/9), denúncias de moradores do Bairro Vitória, em Governador Valadares, de que havia um corpo de um homem caído às margens do Córrego do Onça, debaixo de uma ponte da BR 381.