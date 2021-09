Polícia apreende 9 motos durante 'rolezinho' em Valadares

Motos foram apreendidas na Ilha dos Araújos, para onde grupo de arruaceiros tinha fugido (foto: PMMG)

O primeiro grande registro da Semana Nacional de Trânsito, pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ocorreu no Bairro Vila Isa, em Governador Valadares, na Região do Rio Doce, onde um grupo de motoqueiros participava do chamado “rolezinho”, durante a madrugada deste domingo (19/9). Os motociclistas deslocavam-se em grupo, promovendo algazarra no trânsito e perturbando a população, pelo descumprimento da lei do silêncio, que perdura depois de 22h. Foram apreendidas nove motos.

Os motoqueiros, ao serem contidos, estavam na ponte do Bairro São Raimundo. Segundo os policiais havia risco para transeuntes e outros veículos que trafegavam pelo local, pois promoviam pegas e invadiam a contra-mão.

Com a chegada da Polícia Militar, que disponibilizou várias viaturas na operação, muitos motoqueiros fugiram, reencontrando-se no Bairro São Paulo, de onde o grupo seguiu para a Ilha dos Araújos.

Nesse instante, fizeram mais manobras perigosas, como uma fila pela contramão, pela Rua Sá Carvalho. Teve início a perseguição dos motoqueiros. Um deles, que pilotava uma Honda 160 Fan, de cor vermelha, acabou batendo contra um veículo e depois disso foi de encontro a uma árvore. O piloto levantou-se e fugiu. A polícia está à sua procura.

Outro motoqueiro, numa moto Honda, também vermelha, simulou parar, obedecendo ordem dada por um policial e ao aproximar-se deste, arrancou em alta velocidade. Mas nessa tentativa de fuga, acabou se desequilibrando e bateu contra a porta de uma viatura da Polícia Militar, sendo preso em seguida.

No cerco feito à Ilha dos Araújos, os policiais conseguiram deter vários motoqueiros e apreender as motos. Alguns pilotos que conseguiram fugir acabaram sendo presos depois de monitorados pelo sistema de câmeras “Olho Vivo”.

Um dos detidos, que estava numa Titan vermelha, é entregador de lanches. Ele tentou escapar ao cerco ao colocar uma pessoa na garupa e com a mochila de entregar nas costas. No entanto, ele não conseguiu ludibriar os policiais militares. Todas as motocicletas foram recolhidas ao pátio do Detran de Valadares.



Cuidados

A Semana Nacional de Trânsito foi lançada na última sexta-feira (17/9), no Mineirão, em Belo Horizonte, e tem como lema esse ano “Sua responsabilidade salva vidas”.

Segundo o tenente-coronel Jadielson da Silva Nóbrega, comandante do Batalhão de Trânsito, o objetivo é despertar na sociedade a responsabilidade de se cumprir as leis de trânsito. “É preciso que o cidadão entenda que é preciso dirigir com precaução, para salvar vidas”.

O tenente-coronel Valmir José Fagundes, Comandante do Policiamento Rodoviário, lembra que simples detalhes podem salvar vidas. “Por exemplo, o simples fato de dar seta ao fazer uma conversão, pode evitar um acidente. Temos muitos casos de motoristas que não aplicam essa regra e acabam provocando uma morte ao fazer uma conversão sem avisar”.