Após carros, caminhões atravessam em ponte com madeira podre na BR-367

Caminhão tentando atravessar a ponte de madeira sobre o Córrego do Padre, no KM 3, da BR-367 (foto: Reprodução Fabebook BR-367) A população de Almenara e Salto da Divisa continua a sua via-crúcis pelo trecho sem pavimentação da BR-367, que durante as últimas chuvas teve algumas partes interditadas por causa de erosões que levaram partes das pistas da rodovia em pontos distintos.

















O DNIT recuperou a erosão no KM 49, em Jacinto, liberado na segunda-feira (13/12) (foto: DNIT Divulgação) Em vídeos publicados por internautas membros do grupo da BR-367 no Facebook é possível ver o perigo da travessia. Os caminhões parecem quebrar, com o peso, algumas tábuas, enquanto pessoas que estão na outra extremidade da ponte orientam a direção para o motorista.

Na segunda-feira (13/12), o DNIT conseguiu liberar o trecho do KM 49, após a instalação de um bueiro. A pista também recebeu cascalho, para dar aderência ao terreno, que estava muito escorregadio por causa do barro.

No KM 3, onde está a ponte de madeira sobre o Córrego do Padre, as máquinas trabalham pra refazer o aterro levado pelas águas do córrego. Será necessário a colocação das manilhas para dar passagem ao córrego e em cima delas, fazer o aterro, que vai evitar a travessia arriscada pela ponte de madeira.

Esta ponte está desativada há anos, mas foi reativada por necessidade dos motoristas que precisam transitar pela rodovia, levando passageiros e cargas para as cidades vizinha de Salto da Divisa e Almenara.