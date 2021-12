Morador de rua é esfaqueado em frente a hospital no Barreiro

Vítima recebeu os primeiros socorros no local do crime, em frente ao hospital (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 14/12/2017)







Um morador de rua foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira (14/12) no Bairro Milionários, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O suspeito do crime foi preso.









Em estado grave, o homem recebeu os primeiros socorros no local e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Barreiro.





O homem apontado como autor do crime foi detido logo depois ainda nas proximidades do hospital. Conforme a PM, ele sofreu cortes nos pés após pular muros de algumas residências durante a fuga. Ele também foi levado para a UPA, mas seria transferido para o Hospital João XXIII.





A faca usada no crime foi apreendida. Ainda não há informações sobre o que motivou o episódio. O caso será repassado à Polícia Civil.