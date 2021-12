Governo de Minas decreta estado de emergência em mais 27 cidades

Danos provocados pela chuva e por inundação em Machacalis, no Vale do Mucuri (foto: Prefeitura de Machacalis/Divulgação)

Mais 27 cidades mineiras estão em estado de emergência por causa das chuvas dos últimos dias. O decreto é do governador Romeu Zema (Novo) e foi publicado na manhã desta terça-feira (14/12) no Diário Oficial do Estado.