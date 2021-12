COVID-19: Ouro Preto, Mariana e Itabirito estão há 45 dias sem mortes

Das três cidades da Região do Inconfidentes, Itabirito é a que apresenta melhor resultado, há dois meses sem mortes e números de casos menores que as cidade vizinhas (foto: Reprodução/Google Street View) As cidades da Região dos Inconfidentes, Ouro Preto, Mariana e Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, chegam à marca de 45 dias sem mortes por COVID-19 nesta segunda-feira (13/12). Desde o início da pandemia, em março de 2020, esse é o maior período que os moradores das cidades não perdem vidas pela doença.

Os números também são um alívio na Casa de Misericórdia de Ouro Preto, hospital referência que atende os pacientes de COVID-19 das três cidades e que chegou a ficar no sufoco com 100% de ocupação dos 20 leitos de UTI. Hoje, o hospital está com 20% de ocupação: três pacientes de Mariana e um de Ouro Preto.

O secretário de Saúde de Mariana, Danilo Brito afirma que os 45 dias sem mortes em Mariana não significam que a pandemia acabou, sendo que o público de zero a 11 anos ainda não foi vacinado e aponta um aumento de casos nessa faixa etária.

“Tem um aumento significativos de crianças contaminadas na cidade, mas não são casos graves e estão em monitoramento. Além disso, ainda está sendo finalizada a segunda dose do público de 12 a 17”.

Ouro Preto

O método mais eficaz para enfrentar a pandemia é a vacina, mas o uso de máscara ainda é essencial, afirma o enfermeiro em Vigilância e Saúde de Ouro Preto, Jonathan Silva, que acompanha todo o processo da pandemia no município e considera que desde o dia 27 de outubro não há vidas perdidas pela doença. A cidade já tem 85,8% de pessoas com as duas doses e 9,1 com a dose de reforço.

“São 47 dias, mas ainda não é hora de relaxar. O que podemos fazer é observar as curvas epidemiológicas e aos poucos voltar com as atividades na cidade, sempre alerta aos comandos dos órgão de saúde e dos especialistas”.

O enfermeiro destaca que o surto de COVID-19 no distrito de Antônio Pereira, que detectou 27 casos da doença entre os dias 21 e 27 de novembro, está sendo monitorado após o decreto da onda vermelha. A prefeitura de Mariana também acompanha os casos no distrito, porque a maioria dos moradores de Antônio Pereira frequentam a cidade por ser mais próxima que a sede de Ouro Preto.

Itabirito

Com respiro aliviado, a cidade de itabirito já tem 62 dias sem registros de óbitos por COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico, durante esses mais de dois meses foram registrados 156 casos da doença.