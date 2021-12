BH deverá ter forte chuva nesta terça-feira (14/12); confira previsão

A terça-feira (14/12) deverá ser de forte chuva na capital, com precipitações de até 50 mm. Belo Horizonte deve passar o dia totalmente nublado, assim como foi esta segunda-feira. A expectativa é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima nesta terça-feira deve ser 25°C, enquanto a mínima deve ficar em 19°C.

“Há o alerta de chuvas fortes nas regiões Central, Sul, Oeste e Triângulo. A queda da pressão atmosférica no litoral de São Paulo vai organizar o corredor de umidade da Amazônia no sentido do oceano Atlântico. Por isso, teremos fortes chuvas em Minas durante essa semana”, explica Ruibran dos Reis, meteorologista da Climatempo.