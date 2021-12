Saneouro volta atrás e suspende cobrança de conta de água em Ouro Preto

De acordo com a Saneouro, a empresa vai emitir novas faturas com a cobrança da tarifa fixa de R$ 22 até encontrar esclarecimento sobre a divergência entre a empresa, a prefeitura de Ouro Preto e a Arisb.

De acordo com o diretor do Procon de Ouro Preto, Narcísio Gonçalves Maciel, em auditoria feita pela prefeitura e pela Arisb-MG, foi constatado que a empresa não atingiu a meta estipulada em contrato de que só enviaria as cobranças aos ouro-pretanos se 90% dos hidrômetros fossem instalados na cidade, no prazo máximo de 24 meses. As análises da auditoria verificaram que a Saneouro atingiu apenas 73,57% da hidrometração.