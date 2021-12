Após chuvas, motoristas se arriscam em ponte de madeira podre e desativada

A ponte, que está desativada, voltou a ser usada pelos motoristas no trecho entre Almenara e Salto da Divisa (foto: Reprodução Facebook BR-37 Urgente)

Embora a chuva tenha dado uma trégua no extremo sul da Bahia e no baixo Jequitinhonha, em Minas, muitos municípios continuam isolados. Para vencer esse isolamento, alguns motoristas estão se arriscando em trechos perigosos da BR-367.O DNIT informou que ao longo da BR-367, do KM 0 até o KM 219, a rodovia está com vários pontos de erosão, quedas de barreiras e alagamentos. "Já no KM 3 e no KM 49, há interrupção total do tráfego de veículos. O tráfego está parcialmente interditado no km 80 da BR-367, devido a uma erosão próxima ao município de Jacinto", informou o DNIT em nota.No KM 3, cortado pelo Córrego do Padre, todo o trecho da rodovia por onde passa o córrego foi levado pela força das águas, que antes passavam sob a pista, em manilhões. Mas como choveu muito nos últimos dias e o córrego transbordou, todo o aterro sobre os manilhões, foi arrastado.Esse aterro foi construído para evitar que os motoristas de ônibus, caminhões e automóveis, e também os motociclistas, passassem por uma ponte de madeira, ao lado do aterro.Desativada há alguns anos, a ponte voltou a ser utilizada, com trânsito de veículos sobre a estrutura de madeira apodrecida e quebrada. Essa é a única forma de transitar entre Salto da Divisa e Almenara.No trecho, que fica quase na entrada de Jacinto, motoristas improvisaram uma ponte com peças de madeira, sobre uma erosão provocada pelos água de um pequeno córrego, que durante as chuvas teve força suficiente para levar uma parte da pista de terra batida. Nesta ponte improvisada, só passam automóveis.