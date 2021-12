Região Metropolitana de BH deve ter chuva forte nesta terça-feira (14/12)

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta terça-feira (14/12) o tempo instável e chuvoso permanece em Minas, podendo ocorrer chuvas fortes em regiões isoladas do estado. Mas a temperatura não deve cair muito, e em Belo Horizonte a máxima permanece em 26°C.

A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou na manhã de hoje um alerta de pancadas de chuva com raios para toda a capital mineira, válido até ás 8h de amanhã. O informe diz que pode chover de 20 mm a 40 mm neste período.

Veja algumas recomendações da Defesa Civil no momento das chuvas:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.





- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.





- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).





- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Na madrugada de hoje, o Inmet registrou a menor temperatura de BH na estação meteorológica do Cercadinho, 18,2. Já a maior está prevista para ficar estável em 26°C.

A mínima e a máxima do estado devem ocorrer na mesma região, no Vale do Jequitinhonha, com 16,9°C a menor durante a madrugada, e a máxima pode chegar aos 33°C.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen