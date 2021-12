Sem prescrição, Minas Gerais projeta iniciar vacinação infantil em janeiro

Início de 2022 pode ser marcado por alívio a mães e pais que esperam ansiosamente ver a vacina no braço de seus filhos pequenos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) se prepara para iniciar em janeiro a aplicação de vacinas contra COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos. Segundo o médico Fábio Baccheretti, titular da pasta, o Ministério da Saúde acenou com a possibilidade de enviar as doses já no primeiro mês de 2022. Serão utilizadas injeções fornecidas pela Pfizer."Já existe uma sinalização do Ministério da Saúde de que o envio das doses iniciará no próximo mês", disse ele, nessa quinta-feira (30/12), durante a última reunião de 2021 do comitê instituído para tratar do combate ao coronavírus.Bacchereti, assim como outros secretários estaduais de saúde, tem refutado a ideia do governo federal de solicitar prescrição médica no ato da vacinação infantil. "Não haverá a exigência da prescrição médica. O público infantil será tratado como os diversos públicos dentro do Programa Nacional de Imunizações (PNI)", assegurou.Os mais recentes dados sobre a vacinação em Minas, atualizados ontem, apontam que mais de 85% da população do estado recebeu ao menos duas doses. Foram ministradas, ainda, mais de 2,7 milhões de injeções de reforço.A última semana de 2021 foi marcada por novos embates entre lideranças regionais e representantes do Palácio do Planalto a respeito da imunização de crianças. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, teceu críticas a governadores. Ele afirmou que, ao dispensarem a exigência de atestado médico, os políticos tentam interferir nas secretarias "Governadores falam em prescrição (médica), prefeitos falam em prescrição. Pelo que eu sei, a grande maioria deles não é médico, então eles estão interferindo nas suas secretarias estaduais e municipais", disparou.O presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, chegou a afirmar que Laura Bolsonaro, sua filha caçula, de 11 anos, não será vacinada Enquanto isso, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu "humildade" aos que questionam o parecer técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a favor da utilização das vacinas nos pequenos "Temos que ter a humildade de reconhecer que (para) essas questões técnicas, de medicina, de ciência, há critérios científicos, que não são políticos, estabelecendo qual deve ser o norte", clamou, em entrevista ao, há dois dias. "Vale para todos [o pedido de humildade]. Para mim, meus colegas, para a sociedade e todas as instâncias. E, inclusive, para o presidente da República, evidentemente", completou.Em 20 de dezembro, também ao EM, o governador Romeu Zema (Novo) indicou que esperaria o término do imbróglio entre a Saúde federal e a Anvisa para dar o pontapé inicial na vacinação infantil em Minas "Não custa nada (esperar o fim do imbróglio). A situação, neste momento, está sob controle. As crianças têm imunização natural. Seria quase que um reforço. Não vamos tomar nenhuma decisão precipitada. Vamos aguardar para fazer a coisa com critério", vislumbrou, à ocasião.De ontem para esta sexta, foram confirmados mais 1.503 novos casos da COVID-19 e quatro óbitos . Assim, Minas Gerais fecha o ano com 2.223.985 da doença desde o início da pandemia, em março de 2020.Desse total, 2.151.860 pessoas sobreviveram ao vírus. Há 15.466 casos em acompanhamento, que correspondem a pacientes em tratamento e casos que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde. O número de mortos chega a 56.659.No boletim de 1º de janeiro deste ano, o cenário era bem diferente. De 31 de dezembro de 2020 até o primeiro dia de 2021, 3.975 casos haviam sido confirmados, e foram 99 mortes registradas pela SES em 24 horas.