Confira quais Centros de Saúde de BH passam a funcionar até às 23h

Com a explosão de casos de gripe, UPAs de Belo Horizonte têm aumento na procura (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A partir deste sábado (1°), nove Centros de Saúde de Belo Horizonte vão funcionar com o horário ampliado. A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou portaria com a medida, na manhã desta sexta-feira (31/12), no Diário Oficial do Município (DOM). A decisão foi tomada devido à explosão de casos de doenças respiratórias, como a H3N2. Incialmente, a previsão era de que os centros funcionariam até as 22h e 22h30.









Na última quarta-feira (29/12), o prefeito Alexandre Kalil (PSD) falou sobre o aumento na demanda. “Está existindo uma epidemia de gripe no Brasil inteiro. Nós não podemos simplesmente assistir. Temos que seguir o exemplo do que foi feito na pandemia e tentar agir de forma mais rápida possível para que o problema seja amenizado”, afirmou Alexandre Kalil, em entrevista na Secretaria Municipal de Saúde.





O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, havia alertado sobre a expansão da doença e orientou que os pacientes procurassem os mais de 150 postos de saúde para casos leves. Com isso, a ampliação de horários nas unidades vai ajudar a desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que devem ser procuradas para casos de maior gravidade, como queda com torção ou fratura, forte dor no peito, vômito constante, dor abdominal, sangramento intenso e outras queixas clínicas mais complexas.





Ao longo da próxima semana, à medida que as equipes forem sendo compostas, os seis Centros de Saúde das regionais Barreiro, Centro Sul, Leste, Nordeste, Noroeste e Oeste também vão funcionar com horário estendido, das 7h às 23h, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Excepcionalmente neste fim de semana, o horário vai até as 19h.





Confira os endereços e horários de funcionamento neste fim de semana:



Sábado, 1º de janeiro

Atendimento das 7h às 19h

Centro de Saúde Santa Terezinha (Pampulha)

Rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa Terezinha

Centro de Saúde Jardim Europa (Venda Nova)

Rua Edimburgo, 140, Jardim Europa





Domingo, 2 de janeiro

Atendimento das 7 às 19h

Centro de Saúde Santa Terezinha (Pampulha)

Rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa Terezinha

Centro de Saúde Jardim Europa (Venda Nova)

Rua Edimburgo, 140, Jardim Europa

Centro de Saúde Floramar (Norte)

Avenida Saramenha, 3, Guarani

Confira o endereço dos Centros de Saúde que vão funcionar normalmente das 7h às 23h:

Regional Oeste - Centro de Saúde Vila Imperial - Rua Guilherme Pinto da Fonseca, 350, Madre Gertrudes;

Regional Leste - Centro de Saúde Vera Cruz- Praça Pedro Lessa, 36, Vera Cruz;

Regional Centro-Sul - Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida - Rua Paulino Marquês Gontijo, 109, Novo São Lucas;

Regional Pampulha - Centro de Saúde Santa Terezinha - Rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa Terezinha;

Regional Venda Nova - Centro de Saúde Jardim Europa - Rua Edimburgo, 140, Jardim Europa;

Regional Norte - Centro de Saúde Floramar - Avenida Saramenha, 3, Guarani;

Regional Nordeste - Centro de Saúde Cachoeirinha - Rua Borborema, 1.325, Cachoeirinha;

Regional Noroeste - Centro de Saúde Califórnia - Avenida das Castanholas, 277, Califórnia;

Regional Barreiro - Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa - Avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol;

Não haverá aplicação de vacina contra a COVID-19 nas unidades com horário ampliado. O atendimento nessas unidades será preferencialmente a pacientes com sintomas respiratórios leves e moderados (tosse, coriza, febre, dor no corpo, mal-estar geral).