Gripe: com lotação das UPAs, Prefeitura de BH recomenda Centros de Saúde

O aumento nos casos de gripe tem exigido atendimento médico de grande parte da população de Belo Horizonte. O problema, no entanto, é que muitos pacientes têm procurado as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) para casos leves que poderiam ser solucionados nos mais de 150 centros de saúde da capital.





O alerta foi feito nesta terça-feira (21/12) pelo secretário de Saúde, Jackson Machado Pinto, durante coletiva de imprensa.









“Então 75% das pessoas que procuram as UPAs poderiam estar sendo atendidas nos centros de saúde”, disse.



O secretário ressaltou que as UPAs são primordiais para quadros clínicos mais intensos, pois têm condição de funcionar como “um pequeno hospital”. “Casos leves causam sobrecarga nas UPAs. Muitos poderiam ser resolvidos no centro de saúde”, reforçou.





De acordo com Jackson, pacientes atendidos no sistema de saúde de BH já apresentam o vírus da H3N2, uma variante da influenza H1N1.



"A gente tem visto um aumento no número de casos. A nossa cobertura para influenza é relativamente baixa, de 75%. A nossa cobertura de outras doenças é acima de 90%. Acho que isso pode explicar, em parte, o aumento do número de casos que estamos vendo. Daí a importância daquelas pessoas que ainda não tomaram a vacina da gripe, que procurem os centros de saúde para tomar", aponta.



Entretanto, a vacina que temos ainda não cobre essa cepa. "Então, eu queria lembrar que pessoas com sintomas leves devem procurar centros de saúde”, afirmou.



Jackson aponta que apesar do aumento do número de casos, ainda não configura-se surto. "Temos visto um aumento do número de casos, mas não um consolidado desses números para dizer que se configura um surto na cidade. Mas, certamente, pelo menos crianças estão adoecendo mais", aponta.





O secretário explicou que, em caso de sintomas mais graves, o recomendado é ir direto à UPA. “Sem dúvida há uma preocupação com aumento de influenza em BH. A grande maioria não demanda internação. Se a pessoa está com dificuldade de respirar, é outra história e deve ir à UPA. Mas, com febre e dor de garganta, o melhor é ir a um Centro de Saúde”, concluiu.



A testagem é necessária com o aumento dos casos. "Os sintomas podem ser muito semelhantes (de gripe e de COVID), o exame clínico não permite essa diferenciação com muita precisão. É importante que pessoas que possam estar com sintomas respiratórios atribuídos a COVID, que procurem o centro de saúde. Lá será feito um teste rápido", finalizou.