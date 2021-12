Gripe aumenta movimento nas unidades de saúde de Timóteo e Valadares

Os sintomas gripais têm levado muitas pessoas à Policlínica Central, em Valadares (foto: Tim Filho/Especial para o EM) Os casos de gripe se multiplicam no Leste de Minas e têm preocupado as autoridades de saúde em Timóteo, no Vale do Aço, e em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Na Policlínica Municipal de Valadares, na sala de triagem, é possível ver muitos pacientes pelos janelões de vidro das ruas Rui Barbosa e São João, no centro da cidade. Todos com sintomas gripais.

A SMS-GV orienta as pessoas a procurar as unidades de saúde, caso apresentem sintomas gripais. “Lá, toda a equipe está preparada para prestar um atendimento de qualidade à população e, caso seja necessário, encaminhar o paciente aos serviços especializados de saúde do município”, informou a SMS-GV, em nota.

Os casos da síndrome gripal em Valadares ainda não têm evoluído para casos graves, de acordo com a SMS-GV, que informou também que, em dezembro foram registrados 30 casos de vírus Sincicial Respiratório e 3 casos de H3N2. No mesmo período do ano passado, o município notificou apenas um caso de Influenza.

A orientação da SMS é que, em casos de síndrome gripal, a pessoa deve manter os cuidados habituais, com o uso de máscaras e isolamento social para evitar a propagação do vírus.

A recepção da UPA Geraldo dos Reis Ribeiro, em Timóteo, também tem registrado grande movimento com os casos de gripe (foto: Divulgação SMS Timóteo)

Timóteo amplia atendimento

Em Timóteo, nesta quinta-feira (30/12), A SMS abriu os trabalhos de uma força-tarefa de vacinação contra a gripe, no Centro de Saúde João Otávio, como reforço da equipe da UPA e do Hospital e Maternidade Vital Brazil, do Bairro Timirim. A atuação dessa força-tarefa será estendida até 28 de janeiro de 2022.

O secretário municipal de Saúde, Eduardo Morais, alertou que, dessa forma, quem ainda não recebeu a dose da vacina neste ano de 2021, pode procurar o Centro de Saúde João Otávio, nesta quinta-feira ou as unidades de saúde mencionadas a partir de segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022.

Para os casos de urgência, o secretário disse que as pessoas com sintomas gripais fortes devem procurar a UPA Geraldo dos Reis Ribeiro, no Bairro Primavera, ou o Hospital e Maternidade Vital Brazil, no Timirim. Por causa do aumento considerável de casos da gripe influenza, as duas instituições reforçaram as respectivas equipes para o atendimento aos moradores com sintomas mais acentuados.

“Contamos com a sensibilização dos moradores no sentido de procurar uma unidade de saúde para se vacinar, haja vista que não somente no Vale do Aço como em toda Minas Gerais foram registrados aumentos significativos de casos da influenza”, disse.

Confira os locais e horários de funcionamento das ESF Valadares

ESF CAIC II - Rua M, 92 - Bairro Vila Ozanan - 8h às 10h e 14h às 16h (exceto sexta)

ESF Santa Rita II E IV - Rua Castelo Branco, S/Nº, Bairro Santa Rita: 8h às 11h e 13h às 16h

ESF Atalaia e Azteca - Avenida Cantídio Ferreira da Silva, 333, Bairro Azteca - 8h às 10h30 e 13h às 16h

ESF Altinópolis I e II - Rua Sete, s/nº - Bairro Santo Antônio - 8h30 às 10h e 14h às 16h

ESF Turmalina I - Rua Cerejeira, 411 - Bairro Turmalina - 8h às 10h30

ESF Santa Rita I - Rua Divinópolis, 438 - Bairro Santa Rita - 13h30 às 16h

ESF Santa Paula - Rua Omar Rodrigues Coelho, 452 - Bairro Santa Paula- 13h30 às 16h

ESF Altinópolis III e IV - Rua Roquete Pinto, 114 - Bairro Altinópolis - 13h30 às 16h

UBS Vila Bretas - Rua Moreira Sales, 425 - Bairro Vila Bretas - 8h30 às 11h40

ESF Jardim Primavera - Rua Anafesto Pandini Nº 620 - Bairro Vila Isa: 13h30 às 16h

ESF Centro e São Tarcísio - R. São João, 182 - Bairro Esplanada, - 08h às 16h.

Distritos:

Baguari - Rua do Campo, nº 86 - Baguari - 13h30 às 16h

Goiabal: Rua Antônio de Castro Pinto, s/n São José do Goiabal - 7h30 às 10h30 e 12h às 15h30

Paca - Rua Oliveira Cândido, 348 - Distrito Nova Floresta - 13h30 às 16h