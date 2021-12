Belo Horizonte chega a 31 novos casos da Influenza A H3N2

Influenza teve expansão forte em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que Belo Horizonte registrou 31 novos casos de infecção pelo vírus Influenza A H3N2, responsável por vários surtos de gripe em todo o país. Os casos se referem a apenas pacientes residentes na capital mineira.

Nas últimas semanas, a capital mineira teve um aumento de 46% nos casos sintomáticos respiratórios, saindo de 2 mil para mais de 3,5 mil. Neste período, a demanda de leitos para internação subiu 75%, de acordo com dados da prefeitura.





Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, houve aumento das internações principalmente pediátricas e com circulação de várias tipagens virais.





A prefeitura anunciou também que todas as pessoas que necessitarem de atendimento serão testadas com o antígeno. Grávidas, puérperas e pessoas com necessidade especiais farão também o PCR.





Ao mesmo tempo em que a cidade vive a ameaça do crescimento da Influenza H3N2, houve explosão de casos da variante ômicron na cidade. No total, são 85 casos, dos quais 74 foram confirmados nas últimas 24 horas.





Por esse motivo, a cidade vai adotar a estratégia de estender o horário de funcionamento dos postos de saúde ao longo da semana e aos sábados e domingos para ampliar o número de atendimentos. A prefeitura orienta que os pacientes procurem primeiramente as unidades dos bairros em vez de ir às unidades de pronto-atendimento.





“A grande maioria das pessoas com ômicron tem casos clínicos leves que não demandam internação. Pode ser que essa demanda respiratória de casos seja decorrente dela. Como estamos vendo, as internações não são proporcionais ao aumento de casos”, afirmou Jackson, durante entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (29/12).