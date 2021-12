Laboratório identifica 95 novos casos suspeitos da ômicron em Minas

O Grupo Pardini, por meio do seu Sistema de Vigilância Genômica de SARS-CoV-2 em parceria com o Laboratório de Biologia Integrativa da UFMG analisou exames coletados entre 10 e 22 de dezembro e os resultados foram obtidos pelo Algoritmo de Classificação de Variantes criado por ambas instituições.

Todos os prováveis casos já foram notificados à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e os exames seguiram para sequenciamento genético. Os resultados devem ficar prontos até a terceira semana de janeiro.

Vale lembrar que não são casos confirmados e sim, suspeitos. Belo Horizonte tem a maioria das suspeitas encontradas pelo laboratório, com 74 casos. Veja a lista:

LEIA TAMBÉM: Jackson Machado: 'Pouco provável que haja problemas graves com a ômicron' Nesta quarta, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou 130 casos positivos no estado, inclusive com registros de pacientes sem histórico de viagem internacional ou contato com caso confirmado da nova variante ou algum viajante que tenha chegado do exterior.