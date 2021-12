Kalil lamenta chuvas no Norte de MG e diz que 'é um problema grave em BH'

Prefeito Alexandre Kalil (PSD) manda mensagem a prefeitos do Norte de Minas (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)



Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (29/12), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), lamentou as chuvas que atingem as cidades do Norte de Minas





“O problema da chuva está atingindo brutalmente todo estado de Minas Gerais. Aproveito para desejar aos prefeitos que estão sofrendo no Norte de Minas, que tenham paciência e perseverança. Isso é da natureza, aconteceu no Brasil, na Alemanha, na Bélgica, então que Deus ajude que a chuva caia com parcimônia, com calma”, afirmou.









“Sobre as chuvas, vou dizer o seguinte: não vamos resolver nesse mandato nem no próximo. É um problema perene e a natureza está cada vez mais violenta. Precisamos trabalhar e estamos de 1º de janeiro a 31 de dezembro combatendo enchentes e chuvas, agora vamos tentar amenizar o problema com tudo que foi feito o ano inteiro”.



Ver galeria . 11 Fotos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press )





Um grave ponto de alagamento com o último temporal ocorreu nas esquinas entre a Rua Joaquim Murtinho com a Avenida Prudente de Morais, na Região Centro-Sul de BH. Por ali passa o Córrego Leitão, um dos cursos d’água que foram canalizados durante o processo de urbanização da capital mineira.









Chuva em BH: vídeo explica como as águas sufocadas da cidade cobram a conta “O problema daquela região é o canal feito há 50 anos atrás. É um problema da violência da natureza com uma obra de 50 anos atrás”, respondeu Kalil. “Não existe obra do Córrego do Leitão. Como vamos ampliar a Avenida Prudente de Morais? Desapropriar todos os prédios até a Praça Marília de Dirceu? Tem que fazer o que nunca foi feito, que é tratar chuva como estamos tratando. É a primeira vez que as chuvas são tratadas como prioridade.”, alegou.









O prefeito voltou a criticar as gestões anteriores e acrescentou que cerca de 90% da verba utilizada em obras pela prefeitura são destinadas às chuvas.





“Há projetos, estamos fazendo. Não vamos resolver agora, vamos resolvendo e encarando o problema durante muitos anos. Não adianta demonizar agora só porque o prefeito chama atenção para um grave problema que ninguém achou que era um grave problema nos últimos 20 anos. Agora que o prefeito enfrenta e fala que chuva é um problema grave, todos estão convencidos de que a chuva é um problema gravíssimo em BH”, finalizou.