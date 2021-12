Chuvas prejudicaram mais de 40 mil pessoas em Minas Gerais

Chuvas atingem principalmente o Norte de Minas. Na foto, moradores observam alagamento em Porteirinha (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O número de pessoas atingidas pelas consequências das chuvas em Minas Gerais chegou a 40.084, segundo o boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) na manhã desta quarta-feira (29/12).









Ainda no total, estão 2.401 pessoas desabrigadas - que tiveram as moradias destruídas pelas intempéries - e 10.200 desalojadas, termo usado para quem precisou sair do imóvel temporariamente ou em definitivo por conta dos riscos. Outras 27.426 foram afetadas de maneiras não especificadas no boletim.





Ainda de acordo com o boletim, chegou a 83 o número de municípios afetados com danos humanos. Desse total, 10 decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. O número já é 43% maior que o do período anterior, de 2020 para 2021, quando 58 cidades recorreram aos decretos.









No boletim de hoje, a Cedec destaca o temporal que atingiu Salinas, no Norte do estado, na segunda-feira (27/12). O rio que dá nome ao município transbordou e tomou a maior parte das vias centrais da cidade. O Corpo de Bombeiros recebeu 67 chamados sobre inundações, pessoas ilhadas e risco de quedas de residências.





Quatro pontes que atravessam a cidade foram interditadas e os moradores de imóveis às margens do Rio Salinas precisaram sair de casa. Nesta quarta, o governador Romeu Zema (Novo) visita a cidade para acompanhar as operações de auxílio à população





O boletim também destaca que a previsão do tempo para hoje ainda é de chuva, mas a tendência é de que o volume diminua nas regiões Norte, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. “Tempestades com raios e rajadas de vento devem ocorrer sobretudo no Centro, Oeste, Sul e Triângulo Mineiro. Persiste a condição de chuva forte nos próximos dias em boa parte do estado, inclusive na Grande Belo Horizonte e capital”, diz a Cedec.