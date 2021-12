Chuva segue em Salinas e já fez mais de 1000 desabrigados

Vista do Centro de Salinas, debaixo d'água devido às fortes chuvas que tem atingido o município (foto: Reprodução/ Instagram/ Sem Limites Salinas) As fortes chuvas em Salinas, no Norte de Minas, deixaram um rastro de destruição na cidade. Segundo a Defesa Civil local, até o momento, mais de 1 mil famílias estão desabrigadas e 24 desalojadas. Na madrugada desta quarta-feira (29/12), a chuva continuou e deixou as ruas tomadas por lama.





A Defesa Civil informou que três pontes foram interditadas. As águas do Rio Salinas invadiram o Lar Santa Clara, que abriga idosos. Na madrugada dessa terça-feira (28/12), os internos foram levados para o ginásio poliesportivo da cidade.

A Prefeitura de Salinas informou que choveu aproximadamente 130 milímetros entre segunda-feira (27/12) e terça-feira (28/12). A chuva contribuíram para que as águas do Rio Salinas invadissem algumas áreas residenciais e comerciais, inclusive na área central da cidade. A força das águas arrastou um caminhão e até mesmo postes de energia elétrica, conforme relatos de moradores.

O governador Romeu Zema (Novo) visita a cidade, nesta quarta-feira (29/12), para acompanhar as operações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil no município. Outras cidades próximas também estão na agenda do chefe do Executivo estadual: Rio Pardo de Minas e Porteirinha. No início da tarde, Zema fará coletiva de imprensa.





“Precisamos urgentemente de: alimentos não perecíveis; garrafas de água; roupas masculinas, femininas e infantis; fraldas descartáveis; lençóis e cobertores”, pediu a Prefeitura de Salinas por meio das redes sociais.