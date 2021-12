Rio transborda após chuva e invade casas em Salinas, no Norte de Minas

O prefeito de Salinas alertou os comerciantes e moradores da orla do rio para terem cuidado (foto: Reprodução Redes Sociais) O Rio Salinas, que corta a cidade de Salinas, no Norte de Minas, transbordou e a situação preocupa as autoridades. Militares do Corpo de Bombeiros e equipes da Defesa Civil Municipal estão se mobilizando para socorrer as famílias que tiveram suas casas invadidas pelas águas.

A Defesa Civil informou que três pontes que cortam a cidade foram interditadas. As águas do Rio Salinas invadiram o Lar Santa Clara, que abriga idosos. Na madrugada desta terça-feira (28/12), os internos foram levados para o ginásio poliesportivo da cidade.

A força das águas arrastou um caminhão e até mesmo postes de energia elétrica, conforme relatos de moradores. A Defesa Civil ainda está contabilizando os números de famílias desabrigadas e desalojadas.







O prefeito de Salinas, Joaquim Neres Xavier Dias, conhecido como Kinca Dias, gravou uma mensagem em vídeo na manhã desta terça-feira tranquilizando os moradores. "A nossa barragem está transbordando 11% do limite, então nós temos ainda 89% de vazão na nossa tulipa", disse, para desmentir os boatos de que a barragem havia se rompido.

Kinka Dias alertou os comerciantes que têm suas lojas na orla do Rio Salinas para ficarem atentos. "Não queremos que os comerciantes tenham prejuízos", disse o prefeito, que também pediu aos pais para não deixarem as crianças em cima de pontes, olhando as águas do Rio Salinas.