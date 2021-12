Chuva forte alaga ruas e prefeitura cancela eventos de Natal em Valadares

Morador da Av. Anhanguera, no Bairro Vera Cruz, tentando entrar na sua casa depois da chuva (foto: Reprodução vídeo redes sociais) A chuva que caiu em Governador Valadares, no Leste de Minas, nesta quinta-feira (23/12) alagou dezenas de ruas. Em alguns bairros, a força das águas que desciam ruas e avenidas impressionou os moradores. O mesmo aconteceu na área central.

O céu se tornou cinza por volta das 13h30 e a tarde ganhou o aspecto do crepúsculo, que nessa época do ano ocorre às 19h. E, de repente, a ventania e o aguaceiro tomaram conta de toda a cidade e do distrito de Baguari, localizado às margens da BR-381, saída para Belo Horizonte. Até as pistas da rodovia foram tomadas pela água.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Governador Valadares (COMDEC) informou que havia previsão de chuva para a tarde de quinta-feira, porém, eram esperados 25 mm, e o aguaceiro que chegou com tudo, veio com um volume inesperado, aproximadamente 40 mm.

Sobre os alagamentos, a COMDEC informou que a rede de escoamento não suportou o grande volume de água, que ficou represado nas ruas. Segundo Defesa Civil, não foram registradas ocorrências mais graves e uma equipe segue monitorando o Rio Doce, que saiu da cota de Alerta e da cota de Atenção, ou seja, está dentro da normalidade típica para este período do ano.

Por causa da chuva, a Prefeitura informou, no fim da tarde, que a apresentação do Coral da Fundação Renova e do grupo “Violas do Rio Doce”, que aconteceria na noite desta quinta-feira na Praça dos Pioneiros, foi cancelada. A “Foto-Cabine”, outro atrativo do evento “Natal Iluminado”, que estava agendada para a quinta-feira, também foi adiada.