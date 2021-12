Chuva forte: volume de chuva supera os 10mm em quatro regiões de BH

Fortes chuvas foram registradas em toda cidade nesta quinta-feira (23/12) (foto: E.M/D.A Press ) O céu fechado e o tempo instável chamou a atenção dos belo-horizontinos nesta quinta-feira (23/12). Como consequência, uma forte chuva caiu sobre a capital mineira. De acordo com dados da Defesa Civil, o volume de chuvas ultrapassou os 10mm em quatro regiões da cidade.









As regiões com o menor volume de chuvas foram o Norte e o Barreiro, empatados em 5 mm. O valor indica uma chuva moderada.





Ainda segundo a Defesa Civil, não foram registradas ocorrências de quedas de árvores ou acidentes por conta da tempestade. No entanto, o órgão mantém o alerta para o fim da tarde e início da noite.





Volume das chuvas em dezembro





Até a tarde de hoje, a média climatológica registrada em dezembro foi de 358,9 mm. Há menos de dez dias do fim do ano, a maior parte das regiões de BH se aproxima do limite previsto de chuva para todo o mês.





Na região Noroeste, choveu 90,2% do esperado, o equivalente a 323,8 mm. No Centro-Sul, 87,1% (312,6 mm); no Oeste, 84,7% (304 mm) e no Nordeste, 84,6% (303,6 mm). A região com menos volume de chuva, até o momento, foi o Barreiro, com 68,8% (246,8 mm).





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.