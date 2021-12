Previsão para o Natal em Minas é de chuvas apenas pela manhã

Dia de sol na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A noite de Natal no dia (24/12), tende a ser sem chuvas, o que deve se estender também para o sábado, dia 25. As temperaturas, por sua vez, não sobem tanto, e podem variar entre 26°C e 28°C.

Segundo o Inmet, para esta terça-feira (21/12), a previsão é de apenas possibilidade de chuvas isoladas na maior parte do estado, exceto na Faixa Norte, onde devem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde e noite.

“Esta condição deve persistir durante a quarta-feira (22/12). No período da tarde, uma nova área de baixa pressão vinda do Sudeste do país irá chegar até Minas, trazendo pancadas de chuva com trovoada isolada na quinta-feira (23/12) a qualquer momento e na sexta (24/12) no período da manhã em Belo Horizonte”, alerta a meteorologista.

Confira a previsão de temperaturas para os próximos dias na capital:

Quarta-feira (22/12) - minima 16°C/ máxima 30°C

Quinta-feira (23/12) - mínima 18°C/ máxima 27°C

Sexta-feira (24/12) - mínima 17°C/ máxima 26°C

Sábado (25/12) - mínima 13°C/ máxima 28°C

Nesta terça-feira a capital mineira amanheceu com sol. A máxima deve chegar aos 30°C. Na madrugada de hoje, a menor temperatura registrada em BH foi 16,3°C.

A mínima do estado permanece em Maria Da Fé, no Sul de Minas, com 15,5°C. A maior temperatura deve ser registrada no Triângulo Mineiro, com 35°C.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira