BH registra céu pesado e pancadas de chuva nesta quinta-feira (23/12)

Nuvem de chuva ronda o céu da capital na tarde desta quinta (23/12)

Esperadas esta quinta-feira (23/12) em BH, as pancadas de chuva começaram no início da tarde. Uma nuvem pesada sobre a Região Centro-Sul anunciou o temporal





Chuva em BH

De acordo com a Defesa Civil, choveu na Região Oeste da capital com intensidade forte. Já nas áreas Noroeste e Centro-Sul, as chuvas estão ocorrendo de forma moderada e fraca.Já a Região Nordeste teve chuva extremamente forte.Apesar da intensidade, a capital ainda não havia registrado nenhuma ocorrência, segundo a Defesa Civil do município.

Veja o mapa dos volumes de chuva por região:





Nas redes sociais, a nuvem pesada chamou a atenção dos internautas.



Que tempestade é essa, BH?!%uD83C%uDF27%uFE0F



Chuva toma conta que vários pontos da capital mineira. Como está no seu bairro?



— Estado de Minas (@em_com) December 23, 2021

