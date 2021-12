Pancadas de chuva devem ocorrer em Minas nesta quinta-feira (23/12)

Clima na capital mineira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta quinta-feira (23/12), antevéspera do Natal, o dia deve ser de chuvas em todo estado. Na Faixa Leste, deve chover a qualquer hora do dia. Já em BH e na Região Metropolitana, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas isoladas no período da tarde.









- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.





- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.





- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.





- Atenção especial para áreas de encostas e morros.





- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).





- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.





- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, as chuvas devem cair a qualquer momento. “ Esta condição deve persistir até sábado (25/12) nestas regiões”, explica a meteorologista do Inmet Anete Fernandes.





“No restante do estado, as chuvas começam a reduzir a partir desta sexta (24/12), deixando apenas possibilidade de pancadas para o fim de semana, exceto no Sul, Triângulo e Campo das Vertentes, onde não há previsão de chuvas”, ressalta a meteorologista.





De acordo com o Inmet, na semana que antecede a virada do ano, a tendência é de pancada de chuva com trovoada isolada para todo o estado.





Na madrugada de hoje a menor temperatura de BH foi 19,5°C e em Maria da Fé, no Sul de Minas, ficou em 15°C.





As maiores temperaturas devem registrar 27°C na capital e 31°C no Triângulo, Norte, Noroeste e Jequitinhonha.





Amanhã, véspera do Natal, a máxima de BH se mantém em 27°C. No estado a maior deve cair para 30°C no Triângulo Mineiro, devido ao aumento de nebulosidade com as chuvas na região.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra