COVID-19: BH aplica reforço de vacina nesta sexta-feira (24); veja locais

Vacinação vai até 11h30 nos Centros de Saúde (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Nesta sexta-feira (24/12) a Prefeitura de Belo Horizonte vai aplicar a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 para pessoas, a partir de 18 anos, com deficiência permanente (com e sem BPC) e síndrome de Down, além das gestantes e puérperas, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.