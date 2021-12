BH aplica doses de reforço em moradores de BH com 38 e 52 anos nesta quinta

Vacinação contra a COVID-19 no Corpo de Bombeiros, Bairro Funcionários em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 nesta quinta-feira (23/12) é para aplicação da dose de reforço da Pfizer em pessoas com 38 e 52 anos que tomaram as doses anteriores da Coronavac e completaram quatro meses de aplicação.

No posto em formato drive-thru montado no Corpo de Bombeiros do Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, o consultor financeiro Carlos Augusto Cenachi de Freitas, de 39 anos, diz que teve uma sensação de alívio após tomar a dose de reforço. "Perdi amigos bem próximos para o vírus”, comenta. "Mesmo sentindo que a pandemia está reduzindo, eu continuo tomando todas as precauções e acho que ao menos mais uns três meses as pessoas também deveriam permanecer com os cuidados, e não ficar tão relaxados". Consultor financeiro Carlos Augusto Cenachi de Freitas, de 39 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Em relação à necessidade da vacinação anual, Carlos Augusto acredita que as pessoas vão tomar vacina contra a COVIDnos próximos anos. "O vírus sofre mutações e a ciência não para com os estudos." Por fim, ele agradece ao SUS e aos profissionais da saúde que trabalham 24 horas em prol de todos, "abdicando de suas vidas, do convívio com a família".

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos, e extras, das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru.

Os postos de vacinação para esta dose de reforço estão disponíveis no site da Prefeitura

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.