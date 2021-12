Veja os números da COVID em BH nesta quarta-feira (22/12)

Frei monta presépio com mais de 300 peças em igreja de BH; veja fotos

Frei monta presépio com mais de 300 peças em igreja de BH; veja fotos

Greve do metrô de BH começa na quinta-feira (23/12); entenda

Greve do metrô de BH começa na quinta-feira (23/12); entenda