Frei monta presépio com mais de 300 peças em igreja de BH; veja fotos

Presépio tem mais de 300 peças (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) 300 peças, ele foi idealizado pelo Frei Thiago Emanuel, que guarda pecinhas desde os 17 anos. Um presépio colecionado ao longo dos anos 'ganhou vida' neste Natal na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, localizada no Bairro Pompéia, Região Leste de Belo Horizonte. Com mais de, ele foi idealizado pelo Frei Thiago Emanuel, que guarda pecinhas desde os 17 anos.





A montagem mostra cenas principais, porém dentro delas, há algumas 'surpresas' inseridas em outros Evangelhos. "Mostra todo esse percurso, com a anunciação do anjo para Maria, ela no encontro de Isabel, depois José sonha, os dois se casam, vão a caminho de Belém e Jesus nasce. Toda a história circula em volta de seu nascimento, mas dentro disso, há muitos 'easter eggs' dos outros Evangelhos. Por exemplo, o semeador no caminho e o filho pródigo".





Aos 28 anos, o Frei Thiago coleciona peças do presépio desde os 17, quando ainda era postulante. "Desde que eu entrei para ser frade eu coleciono, tinha 17 anos. É uma coleção assinada por um artista espanhol, o José Luis Mayo Lebrija. Eu ia guardando-as junto com as minhas coisas, levava pra lá e pra cá", diz.





Aos poucos, a quantidade foi aumentando e surgiu a ideia de fazer várias cenas da Bíblia. "De repente, vi que elas foram crescendo e que poderiam se transformar em várias cenas do Evangelho, são 15. Um presépio geralmente é só do nascimento, mas eu tinha peças suficientes que poderiam virar o cotidiano que é mostrado (no livro sagrado)".

Montagem

Desde o início da coleção, o Frei montava cenas separadas na casa em que morava com outros religiosos. "Sempre montei internamente, junto com os freis de onde eu morei. Era uma ou outra, mas só dentro de casa. Agora é a primeira vez que ele é exposto para a comunidade."





A ideia de exibir as cenas na igreja foi acolhida pela comunidade e o Frei recebeu a ajuda de todos. "Recebi apoio dos outros freis e do povo também, mandaram auxílio financeiro e várias referências de montagem", diz Frei Thiago.





Foram cerca de três meses para organizar tudo. "Tive ajuda da paróquia e dos irmãos da comunidade. É um presépio que nasce do meu coração, de um desejo meu, mas passa por várias mãos. Até a última contagem que fiz, eram mais de 270 peças. Se eu colocar o que foi feito nos três meses, devem ter mais de 400 peças", revela o Frei.





A exposição ficará na entrada da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, na Rua Iara, 171, até 6 de janeiro. Os interessados têm de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h para visitar. Além disso, antes das celebrações eucarísticas o presépio ficará aberto, de 18h às 19h.

Ver galeria . 24 Fotos Exposição do presépio vai até 6 de janeiro, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, no Bairro Pompéia, Região Leste de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )



Inspiração

O presépio inovador foi inspirado por uma Carta Apostólica do Papa Francisco, divulgada em dezembro de 2019. "Tive uma inspiração bem recente, que nasce mais ou menos em 2019, quando o Papa Francisco lançou uma carta sobre o presépio, em português é chamada de 'Admirável Signo'", diz Frei Thiago.





"Nesta carta, ele lembra que a inspiração do presépio é São Francisco de Assis, que espiritualmente, no dia a dia, nós já cultivamos aqui no convento, enquanto frades e capuchinhos. O Papa fala que o presépio deve ser um sinal admirável, cuja as pessoas conseguem olhar para ele e se identificar. Muito mais do que as cenas do evangelho, ele é um lugar que as pessoas devem se identificar com os personagens do dia a dia, que estão trabalhando, fazendo suas tarefas".





Partindo da mensagem dessa carta, o presépio foi montado com o mesmo pensamento. "As 15 cenas principais são inspiradas nas 15 passagens da Via Sacra. Quis colocar da mesma forma, para que as pessoas possam caminhar por todas, seguindo o itinerário e chegando no final com a mensagem principal, de que Jesus não cabe no só presépio, assim como ele não cabe no túmulo vazio", explica o Frei.





Segundo o Frei, a mensagem que deve ficar aos visitantes é levar o espírito de Natal e esperança todos os dias, pois ele não deve caber apenas num momento como as festas de fim de ano. "Como a mensagem do anjo dentro do túmulo, a qual diz que Jesus está um passo à frente dos espíritos da Galileia e que todos devem voltar para essa cidade, o presépio da Sagrada Família também volta."





"Então, a mensagem que para quem sai do espaço do presépio é buscar na sua própria Galileia, a sua casa, sua vida e seu trabalho, os lugares que Jesus muitas vezes é esquecido. Que essa esperança do Natal não se acabe num presépio, num dia, numa época. Que ela dure sempre nas 'Nazarés' cotidianas, nos caminhos de cada um. Que eles (visitantes) possam levar para casa aquilo que foram buscar no presépio", finaliza.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.