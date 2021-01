Recém-nascida é abandonada na calçada em Salinas, Norte de Minas Gerais

Criança foi achada em rua próxima ao centro do município

Umacom poucos dias de vida foi resgatada após ser encontrada por pedestres nanesta quarta-feira em, no Norte de Minas Gerais. A polícia tenta localizar a família da criança.

De acordo com a Polícia Militar (PM) da cidade, a rua onde a menina foi vista fica perto do centro do município. Ela foi levada a um hospital para ficar em observação, mas tem bom estado de saúde e, a princípio, nenhuma lesão.